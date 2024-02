Prima di domani, Annalisa Chirico: "Qual è stato l'errore del centrodestra"

26 febbraio 2024 a

Annalisa Chirico a Prima di Domani fa il punto sulle Regionali in Sardegna. Nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 26 febbraio, il tema centrale è il voto sull'isola che vede contrapposti Alessandra Todde e Paolo Truzzu. La Chirico non ha usato giri di parole: "Giorgia Meloni è una donna pratica. Comunque vada il voto, anche se dovesse vincere Truzzu, per il centrodestra queste elezioni non sono andate per il verso giusto. Che Truzzu non fosse stimato a Cagliari era cosa nota".

E in effetti è proprio Cagliari la città dove Truzzu ha incontrato le maggiori difficoltà davanti alla candidata del centrosinistra, Todde. L'unico ad aver riconosciuto la sconfitta è stato Renato Soru che non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 10 per cento.

E Soru, a scrutinio ancora in corso, si è complimentato con la Todde facendo una sorta di scommessa sul nome che prenderà il posto di Solinas. Anche altri esponenti del centrosinistra hanno rivolto i complimenti alla Todde senza attendere la fine dello spoglio che è andato avanti con un testa a testa mozzafiato tra i due candidati. Da Serracchiani a Zingaretti, un coro di "brava" alla Todde senza però avere la certezza del risultato finale. Fratelli d'Italia in modo più prudente ha preferito non commentare il voto attendendo il verdetto dell'ultima scheda.