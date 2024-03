Di Martedì, Floris sferza la Piccolotti: "Chi non vuole Meloni dice voi siete pazzi"

20 marzo 2024 a

Lo sfascio del campo largo è sotto gli occhi di tutti. Le figuracce in Basilicata, la vittoria di Pirro in Sardegna ma anche le tensioni e le spaccature in Piemonte segnalano un centrosinistra davvero alla frutta. Candidati presentati e poi ritirati e di fatto l'elettorato comincia a non digerire più le indecisioni e le risse che si consumano nel campo progressista.

E una fotografia di questa confusione la fornisce Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana che ospiet a Di Martedì, il tak show condotto da Giovanni Floris, a fatica riesce a spiegare cosa sta succedendo tra sinistra e cinque stelle: "Questa divisione non va bene. Chi ci segue vuol vedere che teniamo ai temi del lavoro, a quelli della sanità e a tutto ciò che è nel nostro programma".

Floris interrompe però la Piccolotti e la mette davanti alle proprie responsabilità: "Però quelli che non vogliono la Meloni al governo vi vedono e dicono 'questi sono matti'". Un'affermazione che destabilizza la Piccolotti che balbetta e prova a difendere la sua parte politica: "Ma ha ragione, lo ripeto queste cose non vanno bene. A questo punto dobbiamo metterci al lavoro anche in Basilicata per creare un percorso". Ma la sensazione è che di fatto il lavoro del centrosinistra è in alto mare...



