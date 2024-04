Stefano De Martino cancella il tatuaggio per Belen: addio definitivo

Roberto Tortora 30 aprile 2024 a

Si erano tanto amati. Ed anche tanto tatuati. Ora, pian piano, insieme al sentimento scompaiono anche i simboli della loro storia d’amore. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una delle coppie più invidiate, ma anche chiacchierate degli ultimi dieci anni. Tra alti e bassi, liti e riappacificazioni, separazioni e ritorni di fiamma, Stefano e Belen hanno fatto parlare tanto i rotocalchi fin dal 2012, anno in cui l’ex-ballerino era fidanzato ancora con Emma Marrone, ma scattò la passione con la showgirl argentina durante l’edizione di quell’anno di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Lo ammise in diretta l’argentina stessa: “Mi sono innamorata”. Nonostante l’arrivo di un figlio, Santiago, i tanti, troppi tradimenti di lui hanno portato fine ad un matrimonio burrascoso nel 2023.



La loro unione, nel corso degli anni, è stata impressa anche sulla pelle. Prima con un tatuaggio sull’avambraccio di entrambi, rimosso poi dopo la prima separazione dopo le nozze. Quindi con un’altra incisione sulla schiena, la “Virgen De Lijuan”, patrona dell’Argentina che Stefano aveva voluto in dedica all’amata. Ora, a quanto pare, sta per sparire anche questa, come dimostrato in una delle ultime stories dello showman che si è fatto riprendere all’interno di una clinica estetica, con tanto di bende su gran parte del torace e della schiena, nell’intento di cancellare il tattoo. Un passo sempre più perentorio verso l’addio definitivo a Belen Rodriguez.

Mentre la dottoressa gli applica le medicazioni lui sospira e, ironicamente, lei gli dice: “Che fatica eh!”. Di sicuro la lovestory tra De Martino e Rodriguez è stata molto, molto faticosa. E ora, pian piano, viene cancellata anche dal proprio corpo. In ogni caso, Stefano De Martino ha poi voluto rassicurare i propri follower, spiegando il filmato appena condiviso: “È tutto a posto, sto solo togliendo dei tatuaggi”.