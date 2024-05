Eurovision, Vannacci a gamba tesa su Nemo: "Mondo al contrario nauseante"

12 maggio 2024 a

"Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante". Con queste parole il generale sospeso Roberto Vannacci, candidato indipendente con la Lega alle Europee, commenta sui social la vittoria all’Eurovision Song Contest 2024 di Nemo, artista svizzero simbolo della comunità Lgbtq+. Intanto la città natale di Nemo festeggia la vittoria della Svizzera all’Eurovision: i fan del cantante hanno festeggiato per le strade della città che sta progettando di organizzare una festa ufficiale in onore del 24enne trionfatore. "Nemo sei il migliore! Ce l’hai fatta! Hai vinto la finale dell’Eurovision! Il tuo entusiasmo e la tua prestazione autentica hanno convinto tutti!", il messaggio della città su X.

"Congratulazioni! La tua città di Bienne è estremamente orgogliosa di te: bravo e grazie! Hai portato in alto i colori di Bienne in tutto il mondo!". Conosciuta sia con il nome tedesco che con quello francese, Biel/Bienne, nella Svizzera nordoccidentale, è la più grande città bilingue del paese. E proprio i festeggiamenti hanno giocato un brutto scherzo proprio a Nemo. Per l'eccessiva euforia è caduto sul palco mentre si godeva l'applauso del pubblico e soprattutto il meritato tributo da parte dei fan svizzeri. E nella caduta si è rotto il premio che teneva per le mani. La sfortuna in mezzo a una gioia immensa.