Verissimo, Karina Cascella: "Cosa faccio fatica a fare"

sabato 1 novembre 2025
"Come sto? Sono un po' agitata", così Karina Cascella ha risposto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Perché sei abituata a parlare degli altri e poco di te stessa?", l'ha incalzata la conduttrice. E lei: "Non ho mai parlato di me stessa quindi mi agita parecchio, non sei tu né il contesto, è propio una questione mia, faccio fatica a parlare delle mie cose". 

La Cascella poi ha parlato della sua infanzia, raccontando di aver avuto un padre violento: "La nostra vita ruotava attorno a come tornava lui la sera e a come sarebbe rientrato dal lavoro. A volte mia madre al telefono con lui aveva già il sentore di quello che sarebbe potuto accadere al rientro e capitava magari che ci mettesse a letto vestite per poi scappare". E ancora: "A volte capitava, in quegli attimi concitati in cui venivamo svegliate dalle urla di nostra madre, di saltare giù dal letto e col pigiamino poi mia madre ci trascinava via per scappare". 

"Picchiava anche voi?", le ha chiesto la Toffanin riferendosi a Karina e alla sorella. E la Cascella ha risposto: "Sì, diventava un'altra persona, perdeva completamente il controllo e di conseguenza le notti erano veramente difficili". 

