Caterina Balivo, "cosa rispondo quando mia figlia piange"

"Tu preferisci il lavoro a me". Caterina Balivo, come quasi tutte le mamme che lavorano deve barcamenarsi tra famiglia e carriera, ma non cede al senso di colpa che la figlia Cora, di sette anni, prova a scatenare per passare più tempo con lei. Caterina non racconta bugie, non cerca giustificazioni: blocca sul nascere ogni capriccio del genere spiegando le sue ragioni.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera la conduttrice Rai spiega infatti che sin da subito ha voluto che i suoi figli avessero un'immagine molto forte di lei: una donna in carriera. "Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo", rivela Caterina Balivo spiegando che le donne non devono essere costrette a scegliere tra la carriera o la famiglia, ma che dovrebbero essere sostenute per poter trovare un equilibrio tra la vita personale e quella professionale.

La padrona di casa del talk show pomeridiano La volta buona è mamma di due bambini, Guido Alberto, 11 anni, e Cora, 7 anni. "La bimba piange perché non la vado a prendere a scuola e io, senza sensi di colpa, le dico: ‘Mamma lavora’. Se lei replica: ‘Allora tu preferisci il lavoro a me?’ le spiego che la mamma ha semplicemente orari diversi e non riesce a essere fuori da scuola". Balivo dice inoltre di rendersi conto di avere comportamenti differenti con i due bambini. "Se ci penso bene mi rendo conto che a lei, e solo a lei non al maschio, dico spesso: ‘Stai composta, non alzare la voce’. Come se culturalmente le donne dovessero starsene zitte, senza dare fastidio. E questo è sbagliato. Come è sbagliato che spesso tra noi donne non parliamo di soldi: dobbiamo cominciare a leggere di più le pagine economiche, o non riusciamo neppure a chiedere un aumento".