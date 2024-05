Le Iene, Alena Seredova e le corna di Buffon-D'Amico: "Basta uno scambio di messaggini hot"

22 maggio 2024 a

a

a

In una intervista a Le Iene Alena Seredova, ora felicemente sposata con Alessandro Nasi con il quale ha avuto la figlia Vivienne Charlotte, parla di cosa significa per lei il tradimento.

"La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo - ha detto la ex modella a Le Iene, secondo quanto riporta il sito Leggo - Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l'unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro". Invece, ha proseguito la Seredova, "per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l'atto. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentire che piaci ancora a qualcuno".

"Sono qui per proteggerti". Chi è l'uomo che perseguitava Angelina Mango anche a Sanremo

Alena Seredova in passato è stata tradita da quello che poi è diventato il suo ex marito Gigi Buffon che aveva sposato nel 2011 e dal quale ha avuto due figli, Louis Thomas, che oggi ha 16 anni, e David Lee, che ne ha 14. La ex modella in una intervista recente aveva raccontato di aver scoperto dalla radio il tradimento di Buffon dal quale si è poi separata. L'ex portiere della Nazionale di calcio ha poi iniziato una relazione con la giornalista e conduttrice Ilaria D'Amico.