Ornella Vanoni, rivelazione intima: "Ho amato uomini e donne, avrei sposato la moglie di Gino Paoli"

"Ho amato uomini e donne", è sola da 30 anni, l'ultima storia "è stata una delusione umana". Ornella Vanoni, alla soglia dei 90 anni, vuota il sacco in una lunga, intima intervista concessa al settimanale Oggi in edicola.

"Ci ho messo tutta la vita a diventare me stessa, ora finalmente non ho più maschere", premette la grande cantante milanese, passata dalle canzoni della mala a Giorgio Strehler, suo storico pigmalione, dal mitico Franco Califano a Fabio Fazio, per cui è diventata ospite fissa in questa stagione a Che tempo che fa, sul Canale Nove, travolgendo tutto e tutti con la sua ironia e i suoi aneddoti.

"Mi sono impegnata per invecchiare ridendo - spiega la Diva -. Quella che avete visto da Fazio è la mia natura buffa, infantile, la vera me". Scherzando, ha gelato in studio proprio Fazio che la voleva anche per la prossima stagione: "Inizia a ottobre? Non so se ci arrivo viva, a ottobre". In realtà, nel suo futuro Ornella vede ancora qualche sfizio da togliersi: "Fare subacquea. Vorrei immergermi ancora, l'ho sempre amato. Mio figlio, però, non vuole che faccia viaggi e vada lontano, dovrò rinunciare".

Dal punto di vista sentimentale, è sempre stata un simbolo di libertà. Talmente anticonformista da dare scandalo senza volerlo. E soprattutto, fregandosene bellamente: "Per forza, quando mi sono innamorata di Strehler era separato di fatto, ma non esisteva il divorzio. Quando è scoppiato l'amore con Gino Paoli, lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo. Tra l'altro Paola, la moglie di Gino, è un'amica ormai, una donna che stimo tantissimo, l'avrei voluta io come moglie".

A proposito di storie d'amore, "ho 90 anni! - protesta tra il serio e il faceto - E poi che barba sta roba che pare che io sia stata una che la dava via come un frisbee, mica era così. Ho avuto dei grandi amori e delle avventure, come tutti". "Sono sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato. Era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti ma io per tre anni mi sono raccontata che sarebbe cambiato, colpa mia. Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce", aggiunge con amarezza.