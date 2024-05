L'Eredità, Sergio dice "giro" e si scatena l'inferno: "Una vergogna"

23 maggio 2024 a

Nello studio di Marco Liorni a L'Eredità questa sera la tensione è alle stelle. Sergio si gioca la sua ghigliottina e questa volta, nella puntata del 23 maggio, vuole mettere le mani sul bottino. Le parole sulle quali ragionare per provare a portare a casa il montepremi sono ‘PARTITA’, ‘MERCATO’, ‘MONDO’, ‘MACCHINA’ e ‘VATICANO’. La risposta che avrebbe permesso di chiudere i giochi era ‘CAPO'. Infatti proprio questo termine riesce a legare con tutte le parole.

Da Capo Vaticano a Capo Macchina, passando da in capo al mondo, mercato del Capo a Palermo. Ma Sergio ha scelto la parola GIRO. Il tutto mandano all'aria ogni possibile ipotesi di vittoria.

Uno scivolone quello di Sergio che è stato sottolineato sui social: "Una vergogna come tutte le sere, stop.Siete veramente ridicoli con la parola", scrive un utente inferocito. "Cioè ma Sergio addirittura che spiega come spenderà la vincita....dai..", scrive qualcuno attaccando il concorrente che già pregustava la vittoria. Ma niente da fare a prevalere è la rabbia: "I soliti s...: ci stavano più parole con giro… mercato del capo lo sa solo lui e così la storia del capo del pesce?". Insomma come sempre a L'Eredità si spaccano le tifoserie a colpi di accuse, sospetti e veleni...