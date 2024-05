Barbara De Rossi, rivelazion intime su suo marito: "Sesso, quando uscivo di camera"

24 maggio 2024 a

Una storia che ha fatto scalpore, nel mondo del gossip e dello spettacolo, quella tra Barbara De Rossi e Simone Fratini. Il 9 dicembre scorso, dopo 10 anni d'amore, la celebre attrice ha sposato l'imprenditore di 10 anni più giovane di lei. E ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, su Rai 2, racconta come il loro rapporto sia sempre andato a gonfie vele, caratterizzato da un grande trasporto.

"Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica - confessa - Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte".

"Ero io a uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa - ricorda ancora l'attrice romana, 63 anni -. Quando ho conosciuto Simone avevo alle spalle una storia tossica poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici".

Il riferimento della De Rossi, rivelatasi come giovanissima musa per Alberto Lattuada in Così come sei e La cicala, e tanti titoli importanti tra cinema e tv in un ormai quarantennale carriera, è non tanto al primo matrimonio con Adrea Busiri Vici (storia finita dopo il tradimento del marito con la collega attrice Marina Suma), quanto alla relazione quello con il ballerino Branko Tesanovic, da cui ha avuto sua figlia Martina, nata nell'ottobre 1995.