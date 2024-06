Elodie, "e allora mi spoglio di più": l'ultima piccantissima provocazione

04 giugno 2024 a

Una Elodie a tutto campo, quella che si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair, rilasciata nei giorni in cui è uscito Black Nirvana, l'ultimo singolo che sta già sbancando sulle piattaforme e in radio. E nell'intervista si parte, ancora, dalla scelta di mostrarsi, di spogliarsi, che Elodie rivendica con orgoglio. "La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più. Per dire due cose. La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. La seconda: arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza", picchia duro.

Si parla poi di amore, della sua storia con Andrea Iannone, con il quale fa coppia ormai da due anni. E la cantante rivela: "Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: che vuol dire?. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti. Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico", si spende in parole dolcissime.

E i figli? "Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Fino ad ora mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?", conclude Elodie mostrando tutti i suoi dubbi sulla maternità.