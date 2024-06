Coffee Break, rissa Gubitosa-Rampelli: "Parte sempre lo squadrone?", "Impara l'educazione"

13 giugno 2024 a

A Coffe Break su La 7 volano parole grosse. Una puntata davvero frizzante quella di questa mattina, giovedì 13 giugno. Al centro del dibattito c'è la rissa scoppiata ieri in Parlamento tra Igor Iezzi e Leonardo Donno. Le immagini delle telecamere della diretta parlamentare hanno mostrato il parapiglia nell'aula di Montecitorio che ha di fatto ha scatenato una grande polemica politica. Il Pd ovviamente ha immediatamente cavalcato quanto accaduto in Aula.

E questa mattina contesta anche il resoconto della seduta di ieri. Il responsabile d’aula del partito democratico, il deputato Federico Fornaro, ha contestato in aula la ricostruzione di quanto accaduto ieri alla Camera così come riportato nel processo verbale letto all’inizio di seduta e nel resoconto della Camera. "Ieri - ha detto Fornaro - non ci sono stati 'disordini in aula' (così come riportato nel processo verbale) ma una chiara aggressione politica".

E a Coffe Break su quanto accaduto si scontrano l'esponente di Fratelli d'Italia e il grillino. Gubitosa usa toni molto accesi: "Allora diteci se ogni volta partirà lo squadrone, lo vogliamo sapere!", urla in studio il pentastellato. Prontamente Rampelli lo zittisce con una lezione di stile: "Tu dovresti imparare l'educazione, parli sempre sopra quando siamo in trasmissione". I toni si accendono e a fatica il conduttore riesce a riportare l'ordine in studio. Gubitosa non riesce a calmarsi, ma la lezione di Rampelli fa effetto...