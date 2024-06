Michelle Hunziker, "distrutta": il video in lacrime al matrimonio della Leotta

23 giugno 2024 a

Michelle Hunziker in lacrime al matrimonio dell'amica Diletta Leotta. Quest'ultima si è sposata ieri con il calciatore Loris Karius davanti a 160 invitati. Grande emozione per la conduttrice svizzera, immortalata in un video postato da sua figlia, Aurora Ramazzotti, sui social. Nel filmato si vede Michelle visibilmente commossa, con il volto rigato di lacrime, mentre assiste al ‘sì’ della coppia. "In lacrime dal primo all’ultimo secondo”, si legge a corredo del video.

Aurora, poi, ha taggato la sposa nel video scrivendo: “Diletta, me l’hai distrutta”. Quando la conduttrice di Canale 5 si è accorta di essere ripresa ha chiesto alla figlia di interrompere subito il video, ma ormai era troppo tardi perché la storia è poi stata prontamente pubblicata.

Tantissimi i volti noti del mondo dello spetttacolo presenti alle nozze della Leotta: da Elodie a Chiara Ferragni, da Elisabetta Canalis a Eleonora Berlusconi fino ad Alice Campello, Alessandro Martorana, Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. Ovviamente c’erano anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora. Il matrimonio da favola è stato celebrato sull’Isola di Vulcano, nel Therasia Resort. A pubblicare le foto delle nozze sui social la stessa Diletta, che ha scritto: “Quello che ho sempre voluto”. Presente al grande evento anche la figlia della coppia, Aria, che Diletta e Loris hanno avuto ad agosto dell'anno scorso.