Arisa sul palco di San Siro: abito trasparente, fan in delirio

Dopo Elodie in top crop con ombelico in vista e schiena nuda a infiammare San Siro in duetto con Sfera Ebbasta, ci ha pensato Arisa a regalare ulteriore pepe stavolta ai Club Dogo.

Il mitico trio dell'hip hop italiano formato da Gue Pequno, Jake La Furia (prossimo giudice di X Factor) e Don Joe gioca in casa, sul palco dello stadio milanese, e per l'occasione ha invitato anche l'artista abruzzese (al secolo Rosalba Pippa) per cantare Fragili.

Arisa non si è lasciata sfuggire l'invito e ha pensato bene di presentarsi con vestito ad altissimo tasso di sensualità: attillatissimo e soprattutto molto, molto trasparente nei punti strategicamente "cruciali".

Le paillettes tutto intorno esaltavano le forme dell'interprete di Sincerità e La notte con gli occhi di tutti che sono caduti inevitabilmente su seno, ombelico e gambe.

Un nude look che ha mandato in visibilio il pubblico del Meazza e, nelle ore successive, quello dei social che hanno potuto apprezzare video e foto condivise dagli stessi musicisti.