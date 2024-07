Marco Baldini, dramma infinito: "Il momento peggiore della mia vita, non passa. Se penso a mio figlio..."

07 luglio 2024 a

Parole che spaventano, quelle di Marco Baldini: "Inutile nascondersi dietro un dito, questo per me è forse uno dei periodi peggiori che ho passato in vita mia". Così su Facebook ha parlato del il momento difficile, durissimo, che sta attraversando. A differenza dei suoi noti problemi passati con il gioco d'azzardo, questa volta le difficoltà non sono legate a quella dipendenza, come lo stesso Baldini ha più volte chiarito.

Rispondendo ai commenti preoccupati dei suoi follower, Baldini ha precisato: "Il gioco ormai appartiene al passato. Inutile pentirsi di ciò che non ti appartiene più". Queste parole spiegano come abbia superato quella fase, ma nonostante ciò, si trova ora ad affrontare nuovi problemi. Che sarebbero gravissimi, almeno stando alle sue parole. Oggi come oggi, Baldini non lavora né in radio né in televisione e utilizza i social come solo mezzo di comunicazione. Tuttavia, è consapevole dei rischi associati ai social, affermando: "I social sono più pericolosi perché quello che comunichi rimane: ‘Verba volant, scripta manent’".

Sebbene sembri lanciare una disperata richiesta d’aiuto, Baldini è chiaro nel dire che non cerca compassione né vuole impietosire gli altri: "Non voglio piangermi addosso o impietosire qualcuno perché qua l’unico aiuto che ti danno è un like". È altrettanto fermo nel non accusare nessuno per la sua situazione, credendo che le sue difficoltà siano il risultato delle sue scelte: "Non inveire contro qualcuno perché sono fermamente convinto che tutto ciò che ti capita è solo un prodotto di tue scelte".

Quando alcuni suggeriscono collette per permettergli di tornare a lavorare, magari in una web radio, Baldini risponde con amarezza: "Prima di tornare al lavoro devo per forza risolvere alcune cose importanti". Questa risposta indica che ci sono problemi più profondi che deve affrontare prima di poter considerare un ritorno professionale. Sulla precisa natura del suo problema, però, Baldini non entra nello specifico.

Molti dei suoi follower lo incoraggiano a non mollare, ma Baldini risponde con realismo: "Grazie, ma questi sono luoghi comuni" e "non è vero che tutto passa. Sono undici anni che è così". Uno scambio particolarmente toccante è quello con una signora che gli scrive "stai sereno e pensa al tuo bimbo" (Baldini è diventato papà di Leonardo nel 2020). La sua risposta, "Se penso a mio figlio, in questo momento è proprio il contrario", riflette la profondità della sua preoccupazione.