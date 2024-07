Maratona Mentana, caos in Francia: "La regia prenda in mano la situazione"

08 luglio 2024 a

In Francia è stata una notte tumultuosa, ma anche nello studio della Maratona Mentana, su La7, non si scherza. La mega-diretta fiume per commentare l’esito del voto a Parigi, nel giorno del ballottaggio per le elezioni legislative d’Oltralpe ha scatenato un caos incredibile che i telespettatori non hanno potuto non notare. Come sempre, Enrico Mentana, a partire dal telegiornale delle 20, ha tenuto le redini del suo ormai celebre programma di approfondimento politico, sviscerando in ogni anfratto il risultato incredibile ed eccezionale delle urne francesi.

Se al primo turno il Rassemblement National di Marine Le Pen aveva fatto la voce grossa, nella tornata elettorale decisiva si è piazzato soltanto ad un deludente terzo posto, mentre a trionfare è stato il Nuovo Fronte Popolare di Melenchon, alle cui spalle si è piazzato Macron.

Dopo le 22, la situazione ha cominciato a degenerare e Alessandra Sardoni, in collegamento dalla sede del Fronte Popolare, è riuscita a parlare solo per pochi secondi, travolta dai festeggiamenti. Lei ha detto a Mentana: "Guarda, scusami, ci sono delle urla". Lui ha risposto: "È evidente, ora ti hanno anche tagliato l'audio. Ti vediamo, ma non ti sentiamo". Poi Mentana ha tentato il collegamento con un’altra sua inviata, Adriana Bellini, stavolta dalla sede del Rassemblement National ma, anche lì, il problema è persistito. Mentana, sempre più irrigidito, dice: "Tentiamo di capire se è un problema nostro intanto". L'inviata in sottofondo, però, commenta amara e si fa sentire anche in studio e a casa: "Ma perché non sento niente?". A quel punto Mentana si è spazientito: "La regia deve prendere in mano la situazione, sennò è impossibile comprendere". Ma il caos della diretta si è estrinsecato in tutta la sua forza, sconcertante come il risultato delle elezioni francesi”. Insomma, più che una maratona, è stata una corsa a ostacoli.