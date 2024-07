4diSera, Poletti contro Barra e Caprarica: "Case popolari ai rom, vorrei vedere te se..."

27 luglio 2024 a

"Che cattiveria, una casa gratis di 30 metri quadrati, con la mamma... ma non ci può portare una donna... Ma dai per favore". A 4diSera, su Rete 4, si parla dell'assegnazione (temporanea) di case popolari ad alcune famiglie rom dopo lo sgombero del campo nomadi di via Bonfadini, a Milano. E tra i conduttori Roberto Poletti e Francesca Barra (lontanissimi politicamente) si scatena la bagarre-

"Va bene...", glissa lei dopo il commento al vetriolo di Poletti, che replica con un secco "Va bene no". "Nel servizio - riprende la parola la giornalista - c'era un interrogativo: perché ha fatto questo il sindaco? Il campo rom andava chiuso, la zona andava bonificata e le persone che vivevano lì dovevano essere spostate, soprattutto quelle che vivevano in stato di difficoltà". Poletti si copre il volto con le mani per diversi secondi, inquadrato dalla regia di Rete 4.

La Barra, un po' in imbarazzo, chiede ad Antonio Caprarica in collegamento: "Hanno diritto a un alloggio se vengono spostati, no?". "Io credo che non dovremmo nemmeno porci il problema, io sono sempre sbalordito quando sento parlare di rom come di una specie zootecnica e non come cittadini italiani di pari diritti. Spesso parliamo di giustizia che esagera con i colletti bianchi sulla carcerazione preventiva... I rom sono cittadini italiani, in alcuni casi più complicati per una serie di ragioni che una società civile e avanzata si deve impegnare a comprendere e risolvere".

Secondo Caprarica, il fatto di chiudere i campi rom, "veri e propri ghetti in cui lo Stato cede alla illegalità", è da accogliere sempre con favore". Si torna in studio e si accende lo scontro tra la Barra e Poletti. "Mi sto mordendo la lingua...", "Ma tu dove li avresti spostati?", "Faccio come fai tu di solito, non colgo la provocazione e faccio una domanda: ma tutte le persone che si sono messe in fila per la graduatoria che sono, deficienti?".

