Alvaro Morata e Alice Campello, è finita: "Decisione dolorosa"

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati: ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso i loro canali social. Il calciatore del Milan e l'imprenditrice, che hanno diffuso la notizia quasi in contemporanea nelle loro storie Instagram, hanno così messo così fine a una relazione di 8 anni da cui sono nati 4 figli. I due si erano sposati nel 2017 a Venezia.

"Dopo un po' di riflessione, Alice ed io abbiamo deciso di prendere strade separate - ha scritto Morata in spagnolo nelle sue storie -. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e ci siamo aiutati tantissimo". E ancora: "Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono sicuramente la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa per cui chiediamo rispetto ed empatia". Il calciatore ha quindi chiesto rispetto e privacy: "Non inventate storie per un minuto di scena perché ripeto: non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte continue incomprensioni che lentamente consumano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento".

Poco dopo l'annuncio di Alice: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo mai preso". Anche lei, poi, ha spiegato che non ci sono stati tradimenti o particolari mancanze di rispetto: "Vorrei chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi o alcuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto accanto una persona che non ha fatto altro che dare priorità a me e a prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere alcuna falsa speculazione sulla decisione di dirlo così 'presto'". L'annuncio ha sconvolto i fan della coppia, che solo qualche settimana fa - durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna di Morata agli Europei - si era mostrata più affiatata che mai.