Affari Tuoi, De Martino fa il botto: battuto l'esordio di Amadeus, le cifre

Buonissima la prima. Stefano De Martino con Affari Tuoi sbanca già alla prima puntata di questa nuova stagione 2024-2025. Il conduttore di fatto ha battuto l'esordio di Amadeus con un record già nella puntata del 2 settembre. Il primo appuntamento di questa stagione ottiene 4.407.000 con il 24,85%.

Un risultato ottimo se consideriamo che è appena iniziato settembre e c'è ancora qualcuno in ferie e quindi non davanti alla tv. Numeri eccellenti se confrontati a quelli registrati lo scorso anno da Amadeus che, al debutto della scorsa stagione, registrò 3,4 milioni di spettatori con uno share del 20%. E sui social la prima puntata a guida De Martino è stata molto commentata sui social con i telespettaori che hanno apprezzato lo stile di De Martino: "Ha un fare elegante e la faccia da bravo ragazzo, mi piace", commenta qualche telespettatore.

C'è anche chi ha apprezzato la scelta di tornare a un telefono con i fili abbandonando lo smartphone usato da Amadeus. E a questo punto, tolte le ancore, la nave di De Martino è pronta per andare in mare aperto tra le onde dello share. A quanto pare il vento in poppa non manca. Intanto il pubblico è già pronto per una nuova puntata che andrà in onda questa sera.