Psg-Inter, le parole di Simone Braglia: panico tra i tifosi nerazzurri

"L'Inter è favorita rispetto al Psg Non sarà facile, l'unico timore che ho è che l'Inter può vincere nei 90', ma se andasse ai supplementari non lo so, perché si è vista qualche crepa dal punto di vista fisico". Simone Braglia, ex portiere, non lascia spazio alla scaramanzia. E non è l'unico. In tanti vedono i nerazzurri favoriti per alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo. Un altro esempio? Fabio Cannavaro, che ha vestito anche i colori nerazzurri prima di accasarsi alla Juventus e vincere il Pallone d'oro.

"L'Inter partirà da favorita: ha più esperienza per giocare queste partite, giocatori che hanno fatto le finali. Per il calcio italiano è fondamentale che una sua squadra sia in finale e che porti a casa il trofeo. Il Psg è molto forte, allenata da un allenatore bravo, con esperienza. Ma le finali conta non come le prepari, ma come le giochi", ha dichiarato Cannavaro ai microfoni di Sky Sport.