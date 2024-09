Venezia 81, Almodòvar si aggiudica il Leone d'oro grazie al suo The Room Next Door: tutti i vincitori

07 settembre 2024 a

a

a

A Venzia trionfa Almodòvar. Ma è un copione già visto. La vittoria del Leone d'oro a Pedro è arrivata grazie al suo The Room Nex Door. Si tratta del suo primo girato in lingua inglese, con la partecipazione delle star Tilda Swindton e Julianne Moore. L'Italia, invece, si aggiudica il Gran premio della giuria con Vermiglio di Maura Delpero, una pellicola girata tutta in dialetto. Miglior attrice Nicole Kidman, che però non ha potuto ritirare il premio a causa della scomparsa della madre. Un tragico lutto che ha scosso tutta la Mostra del Cinema.

Vincent Lindon è stata premiato come miglior attore, grazie alla sua interpretazione in Jouer Avec Le Feur. La Miglior regia va invece a The Brutalist, un affresco visionario dell'americano Bradley Corbet che ha visto come protagonista il premio Oscar Adrien Brody. Premio speciale della giuria a April di Dea Kulumbegashvili, che lo definisce "film femminista, sugli aborti clandestini", unica sorpresa della giuria di Isabelle Huppert col "nostro" Giuseppe Tornatore.

Venezia, mostri in laguna: pellicciotti e colori-choc, foto sconcertanti dal red carpet | Guarda

Poi c'è il solito Nanni Moretti. Il regista e attore italiano è stato premiato per il restauro del suo film Ecce Bombo. E non ha perso l'occasione per tirare una frecciatina al governo Meloni. "Un premio inaspettato, sproporzionato, esagerato, visti gli altri nomi - ha detto Moretti nella cerimonia di premiazione -. Vorrei dire a produttori e registi che dovremmo essere più reattivi verso la nuova pessima legge sul cinema".