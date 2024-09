Verissimo, la malattia della nipote di Lino Banfi: "L'ho scoperto poco prima matrimonio"

09 settembre 2024 a

Il nonno più famoso d'Italia, Lino Banfi e sua nipote Virginia Leoni sono stati ospiti di Silvia Toffanin al programma Verissimo. I due si sono raccontati nel salotto di Mediaset ripercorrendo numerosi bei momenti della loro vita trascorsa insieme.

In particolare, a commuovere i presenti e la conduttrice sono state le parole della nipote di Banfi che presto lo renderà bisnonno. La giovane ha infatti parlato della sua diagnosi di menopausa precoce a soli 31 anni e del percorso medico intrapreso per far fronte a questo ostacolo. "Ho scoperto tre anni fa di essere in menopausa precoce - ha spiegato -. L'ho scoperto pochi mesi prima del matrimonio. Quando ho smesso di prendere la pillola, mi sono accorta che non tornava il ciclo. Dopo una serie di esami abbiamo scoperto questa cosa. Momento di panico. Ho incontrato la dottoressa Arianna per caso dall'estetista. Lei è una delle più brave. Grazie a lei si più fare la fecondazione eterologa", si è sfogata la donna che anche spiegato come "all'inizio è stato difficilissimo. Mi hanno tolto tantissimo sangue. Per fortuna mio marito Gianluca è completamente sano. E per fortuna che c'è la scienza. Oggi sto bene", ha aggiunto.

Il percorso vero e proprio "l'ho iniziato a dicembre scorso. La prima inseminazione è stata pochi giorni prima di Natale. La seconda è stata a febbraio ma per fortuna, il terzo è andato. E ormai possiamo dire di essere sicuri. Ieri ho fatto anche la morfologica". Lino Banfi è al settimo cielo e ha assicurato: "Io voglio la certezza, voglio assistere al parto - ha sottolineato Lino Banfi -. Ho voluto farti una sorpresa. Questo è un contratto: "quello che è fatto è fatto".

E poi la felicità: "Divento bisnonno", ha esultato l'attore. La nipote Virgina ha rivelato che sarà "una femminuccia" e "nascerà i primi di gennaio".