Affari Tuoi, Elisabetta e la risposta fredda a Liliana: "Non la perdona, avete visto"

Ad Affari Tuoi la puntata di lunedì 16 settembre è dominata dal sorriso di Liliana e da quello di sua sorella Elisabetta. La partita si mette subito bene per le due concorrenti: i pacchi blu vanno via senza sosta e si perdono nel masticare amaro del dottore. Ma di fatto, quando ci si avvicina alla fine della puntata, ecco che Liliana si ritrova con un pacco rosso da 100.000 euro e un pacco blu da 20 euro. Il dottore ha provato, nel corso dell'intera puntata, a convincere le due sorelle ad andare a casa ma con scarsi risultati.

Le offerte da 27.000 euro e quelle da 40.000 sono state rispedite al mittente. Liliana ed Elisabetta resistono e alla fine hanno ragione loro: nel pacco numero 4 c'erano 100.000 euro. Una vittoria importantissima e che resta nella storia di questa stagione firmata Stefano De Martino. Ma i telespettatori più attenti hanno segnalato sui social un momento di tensione altissimo tra le due sorelle. Infatti davanti all'offerta da 40.000 euro, Elisabetta ha cercato di spingere la sorella ad accettarla. Ma Liliana, dopo averci pensato su, ha preferito proseguire nella partita.

E così su X, dove il programma viene seguito e commentato minuto per minuto, qualcuno ha fatto notare la reazione di Elisabetta davanti a quel "no" della sorella ai 40.000 euro: "Ma avete visto la sua faccia. Questa volta Liliana l'ha combinata grossa. Non la perdonerà mai...", ha scritto un utente. Ma le cose, come sappiamo, sono andate in modo del tutto diverso.