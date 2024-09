Gaia Gozzi, la rivelazione: "Niente sesso da sette mesi, ma con una donna..."

21 settembre 2024 a

Sembra essere diventata oramai una moda quella della castità. Questa volta a voler rinunciare ai piaceri del sesso è la cantante Gaia Gozzi, star del momento con la canzone "Sesso e samba" insieme a Tony Effe.

La giovane cantante ha parlato a ruota libera dell'argomento a un video realizzato con My Secret Case. "Mi piace se c'è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino", ha spiegato l'artista che ha anche specificato che "con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende", lasciando quindi intendere di aver avuto un rapporto con una donna.

Ora Gaia è più single che mai: "Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato", ha confidato la bella cantante. Anche Tony Effe ha preso parte allo stesso tipo di intervista e così Gaia lo ha citato. In particolare, si parla di "dito dietro" come piacere a letto: "Dito dietro? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva”. Nell'intervista Gaia ha anche raccontato di non riuscire ad ascoltare le sue canzoni durante l'intimità perché "è molto cringe". Mentre invece è importante che la musica sia quella giusta "a dare ritmo".