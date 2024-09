Paola Marella, lutto nel mondo della tv: morta a 61 anni la conduttrice di Real Time e La7

22 settembre 2024 a

Lutto nel mondo della tv: è morta Paola Marella, architetto e celebre conduttrice di programmi di Real Time. Aveva 61 anni e da tempo combatteva contro un tumore. Milanese, elegante e raffinata, era diventata famosa per trasmissioni come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente,

"Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!", si legge sulla pagina Instagram di Real Time.Marella, laureata in Architettura degli interni al Politecnico di Milano, dopo l'esperienza a Real Time, era passata a Sky dove aveva condotto i Consigli di Paola su Cielo e Paola Marella: Migliora il tuo guardaroba su TV8. Poi l'esperienza su Sky Uno con Un sogno in affitto e con A te le chiavi su La7.

Marella era un punto di riferimento del mondo del design e molto amata dai telespettatori e dai follower non solo per la qualità e il buon gusto che ne caratterizzavano gli interventi, ma anche per la disceta, sottile ironia. Della sua malattia, contro la quale combatteva dal 2011, aveva parlato in una intervista a Panorama nel 2021 nella quale invitava a fare prevenzione e ad avere coraggio nell'affrontare il tumore: "Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla".

L'ultimo post di interior design sulla sua pagina Instagram, con 584mila follower, risale a tre giorni fa ed è un suggerimento su come valorizzare bagni lunghi e stretti. Segno della sua enorme passione per la professione e la dedizione al lavoro. Qualche ora prima, invece, con un video in cui consigliava un outfit adatto per questa mezza stagione, ha regalato una sorta di testamento spirituale: "Assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate".