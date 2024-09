Stefano De Martino, bomba su Belen Rodriguez: "Mentre stava con Fabrizio Corona..."

23 settembre 2024 a

Per tanti anni è stato conosciuto soprattutto per essere il "marito di Belen Rodriguez". Ora Stefano De Martino si è finalmente preso la scena, dopo tanti anni di gavetta in televisione. Lo showman campano, che con il suo Affari Tuoi è stato premiato dagli ascolti, si è raccontato in una lunga intervista con Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT. Tra gli argomenti toccati nel corso della chiacchierata, anche i suoi flirt passati. Come quello con Emma ad Amici e poi, ovviamente, quello con la Rodriguez. Tra lui e la showgirl, oltre a esserci ancora una bella amicizia, c'è anche un figlio: il piccolo Santiago.

"Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo - ha confessato De Martino -, Belen è per tutti la Ferrari delle donne. Io ero sbarbato ad Amici, lei stava con Fabrizio Corona che aveva la Bentley, l'uomo italiano bello e ribelle. Arrivo io e Belen s'innamora di me, una roba assurda. In quel momento - ha poi aggiunto - prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Una cosa travolgente per me".

Da quel momento, per tutti era il "marito di Belen". Un'etichetta che, nel corso degli anni, lo ha fatto un po' soffrire. Ma che poi lo ha spronato a conquistarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. "In quel momento mi andava bene tutto ed ero felice. Poi pian piano l'ambizione che ho da sempre avuto è venuta fuori. Ho detto 'cacchio, non posso essere solo questo'", ha spiegato De Martino. "Me la prendevo con chi mi etichettava come 'marito di'. Poi ho capito che ero io che comunicavo quella cosa - ha poi aggiunto -. Crescendo e pagando lo scotto del dover smentire di non essere solo quella roba lì, ho capito però che potevo sfruttarla come motore una simile situazione. Vero che mi chiamavano all’inizio perché stavo con Belen, ma io arrivavo dopo essermi preparato a fondo".