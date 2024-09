Affari Tuoi, Nuri gela Alice: "Non sono il suo compagno", la reazione epica di De Martino

28 settembre 2024 a

La puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 27 settembre è stata dominata dalla simpatia di Alice, la concorrente della Toscana, che ha portato a casa 100.000 euro con la regione fortunata. Una partita difficilissima che però si è chiusa in modo inaspettato e che di fatto ha alimentato la striscia positiva di vittorie di peso in questa stagione che vede al timone del gioco dei pacchi Stefano De Martino.

Ma nel corso della puntata è stato protagonista anche lui, Nuri, il compagno di Alice. La ragazza toscana lo ha presentato così: "Per me è il compagno, lui ha un'altra opinione". I due si sono concosciuti in palestra e Nuri ha tirato in mezzo De Martino: "Volevo imitarti e raggiungere il tuo livello artistico". Subito è arrivata la risposta del conduttore: "Io non faccio più niente. Niente acrobatica aerea, faccio solo roba terrestre".

Poi lo stesso Nuri ha gelato la sua compagna con questa frase: "Io non sono il compagno. Da due anni usciamo insieme. Quindi io sono l'uscente". Stefano De Martino ha cercato subito di riportare l sereno tra la coppia con una battuta: "Questa cosa la voglio fare mia da subito, è una genialata. Nella prossima intervista quando mi chiederanno se sono fidanzato, dirò ‘uscente'". Infine Alice ha rivelato il suo sogno: "Aprire un B&B in campagna, magari anche una fattoria. Ce la faremo". I 100.000 euro vinti sono un buon punto di partenza...