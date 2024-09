Ballando con le Stelle, il flop di Alan Friedman: passeggia sul palco

29 settembre 2024 a

La prima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera, sabato 28 settembre, ha riservato non poche sorprese. Sulla formula della gara, va detto, nulla di nuovo. I giudici esprimono il loro giudizio dopo l'esibizione e poi si va dritti verso la fine con l'incoronazione della coppia che vince la puntata. Ma gli occhi erano puntati tutti su alcune new entry in questo cast della nuova stagione del seguitissimo programma di Milly Carlucci.

Uno su tutti è Alan Friedman che dopo una lunga cura dimagrante si misura con la sfida del ballo. Un ruolo davvero inedito per il giornalista. Non fa nulla che possa di fatto restare nella storia del programma. Friedman, va detto, passeggia sul palco. Il ballo è solo una sensazione quasi impercettibile.

Ma Alberto Matano lo promuove: "La notizia di questa sera è che hai ballato". E anche Fabio Canino dà il disco verde a Friedman. Ma sui social la performance del cronista pare non sia piaciuta più di tanto. Forse riveste un ruolo poco adatto alla sua personalità ma anche al suo modo di essere. Cosa ben diversa è stata invece l'esibizione di Luca Barbareschi che di fatto ha stupito davvero tutti. Compresa Selvaggia Lucarelli che lo ha promosso dopo aver visto l'esibizione. Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata, di certo i colpi di scena non mancheranno.