Romina Power, il faccia a faccia con il fratello a Verissimo: "Avevo paura di incontarla"

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio, Silvia Toffanin ha dato il via al programma con una speciale intervista a Romina Power e suo fratello Tyrone. I due sono apparsi per la prima volta insieme.

Quella tra Romina Power e Al Bano è stata infatti una vera e propria carrambata in quanto la coppia di fratelli si è incontrata per la prima volta a Los Angeles quando lui aveva 30 anni e lei 37 anni. “Avevo paura di incontrarla” ha confessato lui, “ma tutto è diventato molto facile. Molto simpatica", ha spiegato l'uomo. Romina, invece, era molto "emozionata". per il loro primo appuntamento.

Il padre di Romina Power se ne andò quando lei aveva solo sette anni e a sua detta di lui hanno sempre paralto tutti benissimo. Suo fratello non ha vissuto nessun momento inseme al padre perché quando è morto lui era ancora nel pancione della madre. Le parole di Romina: “Quando nasciamo sappiamo che abbiamo due date scolpite. Accettare ciò che il destino ci offre. Ma noi non moriamo mai. Questa vita è solo una parentesi. La mancanza comunque la senti sempre”. Ora i due vivono insieme a Yari in una masseria dove ognuno ha il proprio spazio. I tre vivono immersi nella natura circondati da tantissimi animali. Al Bano, che Romina ha definito davvero in forma per la sua età, ha avuto modo di conoscere Tyrone e i due sono diventati buoni amici. Al Bano “si nutre tutto il giorno della musica che mantiene giovani”. C'è chi con il passare dell'età perde la voce, lui, invece, "l’acquista", ha concluso.