Affari Tuoi, De Martino e la farmacista sexy della Puglia: "Vuoi fare?", temperatura rovente

A metà partita di Affari tuoi, il Dottore offre 45mila euro a Pasquale e Anna, marito e moglie concorrenti della puntata del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino andata in onda domenica sera, 29 settembre.

L'ex pacchista della Basilicata è in ambasce, ci pensa, rivolgendosi alla moglie le sussurra: "Qua subentri tu". La coppia ha il sogno di pagarsi il viaggio di nozze mai fatto, in Portogallo: "Per i 25 anni di nozze, per le nozze d'argento... Con 45mila il viaggio di nozze lo fate, molto comodi". Ma Pasquale punta ai 300mila euro, perché c'è una ristrutturazione importante da fare. "Rifiuto e vado avanti". Ed è il secondo assegno da 45mila uro tritato nel giro di pochi minuti.

Via dunque ai tre tiri. Il primo è il pacco 18, con la bella pacchista della Puglia, per l'esattezza da Corato. "La nostra bella Miriana, farmacista", la presenza De Martino. Scelta fortunata, perché nel pacco ci sono solo 50 euro. Il sogno, insomma, continua.

E sulle note latine, il conduttore trascina Miriana al centro dello studio: "Questo è il nostro balletto: vuoi fare? Festeggiamo questi 50 euro". E via a uno scatenato passo a due. E la pacchista pugliese tiene degnamente testa all'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, con tanto di casqué finale. "Viva la Puglia!". Per la cronaca, Pasquale alla fine ha accettato la terza offerta da 45mila euro: peccato che nel suo pacco ce ne fossero 75mila. Un finale dolce-amaro.