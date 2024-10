Affari Tuoi, l'accusa (delirante) su Luca dopo il pacco 11: "La pagliacciata continua"

03 ottobre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi vince la puntata del 3 ottobre Luca, il pacchista del Trentino Alto Adige. Una partita mozzafiato che ha lasciato i telespettatori attaccati alla tv fino alla fine. Luca ha fatto fuori molto velocemente tutti i pacchi blu e a fine partita è arrivato però con il pacco da 100.000 da una parte e quello da 1 euro dall'altra.

Prima ha deciso di rifiutare l'offerta pesantissima del dottore da 30.000 euro, poi, prendendo in mano il portafortuna ha voluto sfidare la sorte con l'apertura del pacco finale, il numero 11. Una scelta importante che gli ha permesso di vincere 100.000 euro e di portarsi a casa uno dei montepremi più alti di questa stagione. Ma sui social, come sempre, i comoplottisti dei pacchi hanno messo nel mirino proprio Luca. Infatti secondo qualche telespettatore il finale di partita sarebbe identico ad altre puntate di questa stagione: "Ancora una volta finisce così, con un rosso pesante e un blu, la pagliacciata va avanti", scrive su X un utenete. Una tesi che però non regge, infatti in questa stagione diverse puntate si sono chiude con "i soldi sicuri", ovvero due pacchi rossi nel tiro finale. Ma si sa, Affari Tuoi fa discutere sempre, soprattutto sui social.