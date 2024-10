Mady Gio, la sconvolgente scoperta della Guardia di Finanza di Varese

07 ottobre 2024 a

Scatta la denuncia delle Fiamme Gialle di Varese nei confronti di Filip Madalina Ioana, detta Mady Gio per evasione fiscale. L'importo contestato è 1,5 milioni di euro, e l'accusa viene 'rinforzata' dal trasferimento della residenza in Svizzera da perte dell'indagata, come sostengono gli investigatori "al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole", sebbene il trasferimento stesso "veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un'effettiva residenza fiscale oltre confine".

In poche parole, l'indagata non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un "rapporto lavorativo a carattere continuativo" stipulato in Svizzera, cosa che non le ha permesso l'effettivo transfer, anche perché nel paese elevetico la sua non viene riconosciuta come tale.

Le indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Gallarate e ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti operanti sul web. Proprio da questa analisi, emergeva la presenza di Mady Gio che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50.000 euro di ricavi.

Peccato che, dopo la richiesta di dati e informazioni ad OnlyFans, gli inquirenti hanno rilevato compensi elargiti per circa 1,5 milioni di euro negli anni 2021 e 2022. A questo va aggiunto che la Ioana ha rilasciato inoltre, come sottolineano i finanzieri, interviste a diverse testate giornalistiche "dalle quali emergeva, senza dubbio, la necessità di sottrarre al fisco nazionale gli ingenti guadagni scaturiti dalla sua attività, nonostante in documenti ufficiali quali la richiesta di cittadinanza e l'atto di creazione di una società italiana la stessa abbia dichiarato di essere domiciliata sul territorio nazionale."