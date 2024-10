Affari Tuoi, la bufera social dopo la vittoria di Paolo: "Stanno per chiudere il programma"

08 ottobre 2024 a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Paolo e Jessica. Nella puntata andata in onda lunedì 7 ottobre, i due concorrenti del Piemonte hanno saputo giocare con estremo coraggio. E così hanno portato a casa 50.000 euro. Un bottino stratosferico per come si era messa la partita.

I pacchi rossi sono volati via subito come birilli e al termine della partita, all'ultimo tiro, il povero Paolo è rimasto con un pacco da 50.000 e uno di colore blu. Il dottore ha cercato di sedurre i concorrenti con offerte pesanti ma anche quella di 17.000, poco meno della metà del pacco più pesante rimasto in gioco, è stata rifiutata.

E così con grande determinazione, Jessica ha guidato il suo Paolo nelle scelte fino a quando Stefano De Martino ha dato il via per scoperchiare l'ultimo pacco, quello dei 50.000 appunto. Ma sui social, dopo l'ennesima vittoria di questa edizione, ecco che è scoppiata la solita polemica sulle vincite abnormi delle ultime serate. Gli utenti tra un filo di ironia e un pizzico di invidia si scatenano: "Stefano tu stai portando al fallimento la Rai", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Presto chiuderanno Affari Tuoi, vedrete...". E un altro telespettatore ha tuonato: "E anche stasera soldi. Ma la regione fortunata da quanto è che non la vediamo?". Il dibattito come sempre infiamma i social.