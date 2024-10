Pulcinella fallico, quella battuta di Riccardo Muti da Fazio: "O' caz*** co' capiello"

18 ottobre 2024 a

L'installazione di Gaetano Pesci posizionata al centro di piazza Municipio a Napoli ha fatto molto discutere. Sia per il costo spropositato dell'opera. Sia perché ricorda molto un fallo. Sul web in tanti hanno ironizzato su questo esempio di arte moderno. Ma il sindaco del Pd Gaetano Manfredi ha difeso l’artista napoletano. "È un'opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. L'arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest'opera. Quando l'ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti...".

“Manfredi chieda scusa alla città di Napoli per un obbrobrio che snatura piazza Municipio”, il pensiero riportato in una nota congiunta del presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno e del vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. "Dopo l’installazione della copia della Venere degli Stracci di Pistoletto costata ai napoletani oltre 290 mila euro adesso il Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce con un impegno di spesa del comune di 157.763,04 euro - hanno sottolineato -, restiamo increduli e ci chiediamo come l’amministrazione comunale abbia potuto ‘sposare’ un progetto a dir poco discutibile, che certo non fa onore alla integrità e al prestigio - hanno concluso - di una delle piazze più famose al mondo".

Se Napoli si rivolta per "l'erezione" dell'opera di Gaetano Pesce

Sui social, però, è spuntato un vecchio video che mostra un'intervista di Riccardo Muti da Fabio Fazio. Il direttore d'orchestra aveva raccontato un aneddoto al conduttore che sembra calzare a pennello con l'opera di Gaetano Pesci. "Una volta mi misi un cappello - aveva spiegato Muti -, e un mio vecchio amico napoletano mi disse: 'Mi sembri Bariello'. E io gli domandai: 'Chi è Bariello?'. 'O caz*** co' o cappiello'".