Morgan risponde ad Asia Argento: "Io drogato? Lei si è fumata persino..."

"Ho sentito Asia Argento dire che io mi drogo. Certo che bisogna avere una faccia come il c**o per andare a parlare degli altri in quel modo in televisione": Morgan lo ha scritto su MowMag, riferendosi all'intervista della sua ex a Verissimo, andata in onda su Canale 5 sabato 19 ottobre. "X Factor e le altre trasmissioni forse non gli hanno fatto un favore - aveva detto l'attrice in tv, parlando di Morgan -. Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo e quelle trasmissioni gli hanno evitato questa caduta. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata".

Parole che all'ex dei Bluvertigo non sono proprio andate giù. "Manco sarebbe accettabile da gente che non ha mai sperimentato una sola volta nella vita un bicchiere di vino o una sostanza chimicamente alterante dell’umore - ha scritto ancora nel suo intervento su MowMag -. Ma da una che si è fumata pure il brillantante della lavastoviglie che va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi o dire altrettante miserie di lei come sarebbe giusto, beh, questo fa veramente venire i nervi".

Infine, il cantante ha chiosato: "Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di grevità morale”.