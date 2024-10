Casa a prima vista, Ida Di Filippo: "Qual è la richiesta più strana fatta da un cliente"

26 ottobre 2024 a

Ida Di Filippo, ancora prima di essere uno dei volti di punta di Casa a prima vista, è soprattutto una rinomata agente immobiliare. E, nel corso della sua attività professionale, le è capitato di tutto. Una richiesta di un suo cliente, in particolare, merita di essere segnalata. "Arriva in agenzia questo cliente, un regista – lo specifico perché le richieste più stravaganti arrivano sempre dagli artisti – che aveva visto un appartamento in un palazzo del quale ci occupavamo - ha spiegato -. Arriva in agenzia, chiede un tè al limone in tazza di vetro e poi mi dice che l’appartamento gli interessa, a patto che la società che vende tiri giù tutti i muri perché desidera un grande open space. La sua idea era quella di avere una casa le cui pareti divisorie tra un ambiente e l’altro fossero in vetro. Al centro, però, ci sarebbe dovuto essere un bagno - ha poi aggiunto -, anche quello con le pareti in vetro".

"Quando gli ho fatto presente che gli ospiti avrebbero potuto nutrire qualche perplessità a proposito della possibilità di usare un bagno con le pareti trasparenti, mi ha risposto che a lui non dava fastidio - ha proseguito Ida -. Alla fine la casa l’ha comprata ma non sono mai tornata a controllare se avesse fatto allestire quelle pareti. Avevo paura di andare a prendere un caffè. E se avessi dovuto usare il bagno?".

Ida ha anche svelato il prezzo della casa più costosa che ha venduto. "Ho venduto un attico da 1,8 milioni in vile Montello - ha confessato l'agente immobiliare -. Attico e superattico su due livelli. Bellissimo. La proprietaria? Non posso essere troppo specifica ma è una donna italiana che ha inventato una app".