Affari Tuoi, Santino? Dopo la puntata si scatena la rissa social: "Se hai una figlia sc..."

Ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda mercoledì 30 ottobre è accaduto di tutto. Protagonista della serata è Santino che gioca in studio con la figlia. Le cose sdi mettono benissimo e i pacchi blu de facto saltano via come birilli con estrema facilità. Al punto che a metà partita Santino ha un solo pacco blu contro cui combattere e una caterva di rossi sulla parte destra del tabellone. Ma comincia a rifiutare offerte sostanziose da parte del dottore come una da ben 50.000 euro.

E a questo punto la sorte gli volta le spalle e lo fa in modo pesante. Il pacco che ha tra le mani, il numero 11, resta lì. E Santino comincia a perdere colpi con il pacco da 200.000 che sparisce nel nulla (quello da 300.000 era volato via a inizio partita) e successivamente si dilegua anche quello da 75.000. Ma il vero disastro si consuma in chiusura di partita quando il concorrente accetta il cambio del pacco: molla quello che aveva pescato all'inizio e ne prende un altro.

Ebbene in quello che ha mollato c'erano 50.000 euro, nel nuovo 100 euro. Una disfatta totale che però, va detto, fa parte del gioco. Ma dopo la puntata qualcuno su x ha alzato i toni contro la figlia di Santino: "Se ha una figlia scema che non voleva chiamare certi numeri... l'alternativa sono stati i 100mila e 200mila. Mi spiace per lui, non per lei", scrive un telespettatore. Arriva subito la risposta di un altro utente: "Veramente i 50mila li aveva lui, ma che partita avete visto?! i 50mila li aveva lui e ha accettato il cambio, che l'ha fregato, chi se ne frega cosa gli aveva offerto il dottore!". E la rissa social è servita.