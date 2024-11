Blasco di Casa a prima vista, "qui ho sparato a mia moglie": l'orrore nella villa del Conte

08 novembre 2024 a

Chissà che puntata di Casa a prima vista sarebbe potuta essere. Di sicuro, quella all'Olgiata è stata la vendita (mancata) più incredibile capitata a Blasco Pulieri, uno dei 3 agenti immobiliari "romani" del seguitissimo programma di Real Time.

Lui, insieme a Carlo Sassu e Nadia Mayer, opera sulla Capitale mentre Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico "imperversano" a Milano. Il meccanismo dello show, capace di superare nello share anche Chissà chi è di Amadeus nella fascia dell'access prime time, è tanto semplice quanto efficace: i concorrenti chiedono ai 3 agenti di trovare loro l'appartamento dei loro sogni, il professionista che più si avvicina ai loro desiderata vince.

Intervistato da Fanpage, Blasco svela però un fatto accadutogli lontano dalle telecamere. "Lavoravo per questa agenzia che faceva lusso, mi chiamano all'Olgiata, mi dicono 'Sono il conte Vattelappesca, voglio vendere la mia villa'. Arriva il giorno dell'appuntamento. Citofono, mi apre ovviamente il domestico e mi dice 'Il signor conte sta arrivando'. Si apre la porta ed esce questo qua in vestaglia, nudo sotto, capelli sparati alla Jack Nicholson, stralunano come se non sapesse io che stessi facendo là e facciamo il giro di casa".

Segue il resoconto, surreale, del sopralluogo: "Iniziamo dal piano di sotto. 'Questo è il salone della caccia dell'Africa orientale, questo è il salone della caccia dell'Europa nord occidentale', e io per entrare in contatto con questa persona gli dico 'Quindi lei è un cacciatore'. Mi risponde 'Beh sì, io avevo dei fucili e un'armeria bellissima ma dopo quella volta abbiamo preferito levarli'. Andiamo al piano di sopra a vedere le stanze da letto e mi porta nelle stanze dei suoi figli. Chiedo quanti figli ha: 'Belle feste farete qui a casa, 1.000 metri quadri...'. Dice: 'Sì, facevamo un sacco di cose ma dopo quella volta i miei figli non hanno più tanti rapporti con me'. Dico beh, che sarà successo quella volta, questa è la seconda volta che mi dice dopo quella volta. Andiamo a vedere il piano di sotto, vediamo la sala da pranzo, il salone, arriviamo in cucina – considera saranno stati 60 metri quadri di cucina – e dico 'Signor conte, questa cucina... colazioni, cose...'. Dice: 'Sì, sa lo facevano ma sempre dopo quella volta'".

Pulieri, laureato in sociologia, è apprezzato dai telespettatori per la sua capacità innata di entrare "nell'anima della casa" e capire lo spirito di chi vende e di chi compra. "Gli chiedo: 'Guardi signor conte, lei è la terza volta che mi dice dopo quella volta, ma quella volta che è successo?'. Lui mi guarda e dice: 'Ma come, non lo sa? Io qua in cucina ho sparato a mia moglie'. Io col mio zainetto ho cominciato a fare dei passetti indietro e me ne sono tornato in agenzia. Questo voleva vendersi la villa mentre era ai domiciliari con la cavigliera".