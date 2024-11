Ballando con le Stelle, Selvaggia-Bruganelli: "Vuoi dirlo adesso?", lite in diretta

10 novembre 2024 a

Scintille a Ballando con le Stelle. Nel popolare show di Rai Uno è andato in onda uno scontro pesante tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda sabato 9 novembre, quando Sonia Bruganelli si è presentata davanti alla giuria ha affermato: "ll tuo parere vuoi dirmelo adesso o lo vuoi mettere nel tuo profilo a pagamento? Dato che so, che più di qualche volta, hai parlato di me chiedendo in cambio di farti pagare", ha affermato rivolgendosi alla Lucarelli.

"La volgarità del tuo commento penso che non meriti nemmeno una risposta. Non è colpa mia se i miei fidanzati non erano ricchi o non mi hanno mantenuta. Io guadagno con il mio lavoro e non c'è nulla di male", ha immediatamente la Lucarelli.

A questo punto Sonia Bruganelli, quindi, ha replicato: "Ma scusa, se uso io la parola denaro è volgare, mentre per te non vale lo stesso?". Selvaggia Lucarelli però ha preferito non ribattere. Insomma lo scontro tra le due è sempre acceso e a quanto pare è destinato a durare per tutta questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci.