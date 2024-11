Scamarcio, la strepitosa replica della sua fidanzata Benedetta Porcaroli: "Non mi distraete, sto stirando"

22 novembre 2024 a

a

a

Le parole di Riccardo Scamarcio a Belve, su Rai 2, hanno scatenato un ingiustificato putiferio. Ospite del salotto di Francesca Fagnani, aveva recuperato una sua vecchia frase, "il maschio è il capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli". Una battuta di diversi anni fa che gli ha fatto guadagnare l'etichetta di "maschilista" e "sessista" proprio nei giorni in cui è tornata in auge la triste polemica sul patriarcato. E non poteva esimersi dal commentare a vicenda Benedetta Porcaroli, che dell'attore pugliese è collega ma soprattutto fidanzata.

"In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo lavare a terra noi? A volte glielo dico a Benedetta: 'Mi hai lavato le mutande?'. Meglio che non vi dico come mi risponde".

"Complicato restare passivo": Scamarcio, la confessione sulla scena erotica con Monica Bellucci

E proprio quella battuta sulla Porcaroli ha scatenato una slavina sui social, dove la giovane attrice romana rivelatasi poco più che maggiorenne nel 2018 con la scandalosa serie Netflix Baby, ha pubblicato come ultimo post una foto sorridente abbracciata da un lato a Johnny Depp e dall'altra allo stesso Scamarcio, per pubblicizzare il film Modì - Tre giorni sulle ali della follia. Depp ne è il regista, i due fidanzati interpreti.

"Maschio capobranco e femmina accanto": Scamarcio insultato per una battuta | Video

Un fan ha commentato lo scatto con una battuta: "Benni hai lavato i piatti oggi?". Replica secca dell'attrice: "Non mi distraete che sto stirando, please". Una risposta che denota autoironia e leggerezza, merce sempre più rara di questi tempi.