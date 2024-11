Casa a prima vista, ecco la cucina di Blasco Pulieri: "Cafonata", il dettaglio sconcertante

23 novembre 2024 a

Un altro viaggio dentro Casa a prima vista. O meglio, dentro le case dei protagonisti di Casa a prima vista, il programma cult di Real Time che ha riacceso l'interesse dei telespettatori per le compravendite immobiliari diventato negli ultimi mesi il caso televisivo della stagione a suon di ascolti record e picchi di share nella fascia dell'access prime time.

Questa volta tocca a Blasco Pulieri, che insieme a Nadia Mayer e Corrado Sassu si sfida sulla piazza di Roma (mentre a Milano se la giocano Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico). Si parte dalla cucina, decisamente sobria: bianca, piano di lavoro in marmo, con lavastoviglie e lavatrice (scelta questa, assai criticata sui social dagli appassionati perché giudicata poco "chic" o poco funzionale) incassate.

Sorpresa sul pavimento: Blasco è diventato celebre (e apprezzato) per un suo marchio di fabbrica, quello di proporre ai concorrenti/clienti pavimenti in parquet, quasi sempre abbinando arredo chiaro a legno scuro o marrone.

Il pavimento della sua casa romana, invece è color carta da zucchero, con tanto di tappetino sotto la lavastoviglie per limitare i danni e gli inconvenienti legati alle spiacevoli fuoriuscite d'acqua e sgocciolamenti vari. Tutto molto pratico, insomma, senza troppa attenzione allo stile. I più delusi (ed esigenti), anche per questo, parlano addirittura di "cafonata".

Su Instagram Pulieri si è divertito a pubblicare i video della ristrutturazione dell'appartamento, rendendo manifesta la sua grande passione per i quadri che ha appeso in grande quantità, e per i colori pastello come il rosa e il malva con cui ha colorato le pareti della camera da letto della figlia.