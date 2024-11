Casa a Prima vista, Ida Di Filippo ha una sola fissazione: "È in ogni stanza di casa sua"

24 novembre 2024 a

Ida Di Filippo, protagonista di Casa a Prima Vista, apre le porte del suo appartamento. Ed eccoci dunque a casa della ormai celebre agente immobiliare. All’ingresso dell'appartamento c’è un lungo corridoio con parquet. Un vera e propria fissazione per Ida dato che il parquet è presente in tutte le stanze dell'abitazione. Un dettaglio che hanno notato diversi utenti sui social che hanno commentato la clip postata dalla stessa Di Filippo.

E questa sua passione per il parquet, inedita finora, ha aperto un dibattito proprio tra i suoi follower su quale possa essere la migliore pavimentazione da usare per il proprio appartamento. "Ida lo ha messo in tutta la casa, meglio delle mattonelle?", si chiede un utente. Intanto, andando avanti nel video ecco che appare la camera da letto molto illuminata per essere la stanza dedicata al riposo.

Oltre al letto matrimoniale, un doppio comodino basso laccato in bianco che richiama il colore dell'armadio a tre ante e una cassettiera bianca con sopra una piccola televisione. Nel video pubblicato su Instagram, Di Filippo spiega che in ogni camera da letto è importante assicurarsi di avere spazio per una scrivania per chi ad esempio lavora in smart working, ma ha anche sottolineato l'importanza di una cassettiera che spesso è utilissima per gestire l'affollamento di vestiti che spesso fa esplodere, si fa per dire, gli armadi.