Ornella Muti piccantissima su Celentano: "Lui così dice, io non smentisco"

"Non abbiamo avuto più contatti da allora. Del resto mi avrebbero tagliato mani e piedi": Ornella Muti, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito di Adriano Celentano e dei film fatti insieme, quelli di Castellano e Pipolo. Nonostante oggi i due non si sentano più, l'attrice comunque ha rivelato: "Conservo fantastici ricordi. Adriano era molto divertente. Non faceva ridere solo me, ma tutto il set. A volte non riuscivano a battere il ciak perché erano piegati in due". Poi, quando le viene chiesto se ci sia stata una storia tra loro nonostante entrambi fossero impegnati, lei ha risposto: "Lui così dice e io non smentisco".

Parlando della sua vita privata adesso, invece, la Muti ha confessato: "Sono single da molti anni. Non ho più trovato la persona giusta. Mi vorrei innamorare, ma non è successo". Sugli uomini, invece, ha fatto fatica a trattenersi: "Non vorrei dire cattiverie, a volte sono incavolata con loro. Col tempo mi rendo conto che non sono sempre onesti con le donne. Per fortuna non tutti mi hanno deluso. Con il padre dei miei figli per esempio conservo un bellissimo rapporto".

Infine, l'attrice ha definito la bellezza come "un dono con dei lati negativi, per esempio si deve lavorare di più per farsi apprezzare. Però non mi sono mai sentita perfetta. Ho sempre avuto una grande insicurezza, poi ho capito che ognuno è quel che è e non serve nascondersi o uniformarsi. Anche come attrice più si è naturale, non vittima del personaggio, più si porta la propria verità allo spettatore".