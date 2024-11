Casa a Prima Vista, volano insulti contro i genitori di Gabriel: "Morti di fama"

30 novembre 2024 a

"Sono Gabriel, ho 12 anni e vivo a Genova con i miei due papà e mio fratello gemello. Io e lui siamo molto diversi: a me piace cantare e ballare e a lui piace il calcio. Nella nostra famiglia c’è una sola regola: si sogna in grande". Il piccolo Gabriel sta conquistando tutti i cuori dei telespettatori di The Voice. Ma alcuni hanno notato un piccolo dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Il giovane ragazzi non è nuovo a partecipazioni in programmi di successo.

Dove lo abbiamo già visto? Semplice, a Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Gabriel, insieme al fratello Davide e ai suoi due papà, avevano partecipato a una puntata ambientata a Genova centro. In particolare, Gianluca Torre e Ida Di Filippo erano rimasti colpiti dai due genitori. Il motivo? Stanno insieme da ben 17 anni. "Quando è amore è amore. Alla fine il segreto, il fondamento per una famiglia solida e duratura è l'amore", ha detto lei. "Non solo - ha aggiunto Marianna D'Aprile -. La stima, il rispetto, la passione".

I più accaniti sostenitori di Casa a Prima Vista avevano subito notato che il piccolo Gabriel aveva partecipato al loro programma preferito. "Oddio - ha scritto su x Maria -. Loro erano stati anche a Casa a Prima Vista e Gabriel aveva detto che sognava di fare il cantante". Qualcuno, invece, ha accusato i genitori di rincorrere troppo la fama: "Tutto molto bello, ma questi sono dei morti di fama. Avevano partecipato a Casa a Prima Vista".