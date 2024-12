Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo e Marianna D'Amico in camerino: "Questo non lo avete mai visto"

07 dicembre 2024 a

a

a

Casa a Prima Vista, il popolarissimo show in onda su Real Time, non va più in onda. Per lo meno per quest0'anno. Il programma infatti ha chiuso i battenti per questa edizione, lasciando spazio a un altro format molto seguito: Cortesia per gli ospiti. Ma, visto il grandissimo ritorno in termini di seguito e ascolti, ritornerà più agguerrito che mai nel 2025. Intanto, le star del programma - Ida DI Filippo, Marianna D'Amico, Nada Mayer, Gianluca Torre, Blasco Pulieri e Corrado Sassu - si godono la popolarità accumulata grazie allo show. E condividono con i loro numerosi follower alcuni estratti della loro vita privata sui social.

Ida DI Filippo e Marianna D'Amico, oltre a essere colleghe in Casa a Prima Vista, sono anche amiche nella vita di tutti i giorni. E sono tra le star del programma più attive sui social. Tra campagne pubblicitarie e gag divertenti, condividono tutto - o quasi - con il loro pubblico. Ma, come loro stesse hanno ammesso, c'è ancora qualcosa che nessuno non ha mai visto.

"Chi è la mia collega preferita": Casa a Prima Vista, clamorosa confessione di Marianna D'Amico | Video

Mariana D'Amico ha infatti pubblicato una storia su Instagram dove si vede un camerino. Sopra la porta ci sono il suo nome e quello di Ida. Ma quello della sua collega è stato scritto sopra il suo: "Adesso qualcuno mi deve spiegare perché Ida di Filippo è sopra Marianna D'Amico". "Ma cosa c'è da spiegare? Perché questa è la cosa giusta da fare", la replica di Ida. "Che cosa? Che sei sopra di me?", ha risposto Marianna. "Yeeees!", ha chiosato lei.