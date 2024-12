Sanremo, il durissimo sfogo di Al Bano: "Mi hanno escluso? Non ci riproverò più"

07 dicembre 2024 a

Al Bano dice basta al Festiva di Sanremo. Dopo l'ennesimo rifiuto ricevuto dagli organizzatori dell'evento della canzone italiana, il cantautore pugliese si è definitivamente stufato. E ha annunciato di chiudere per sempre il capitolo Sanremo.

Raggiunto dall'Adnkronos, Al Bano si è sfogato contro l'ennesimo rifiuto. Purtroppo il suo nome non figura tra quelli dei 30 big selezionati da Carlo Conti, il prossimo conduttore del Festival. "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo". Al Bano ha preferito non commentare la scelta di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025: "No comment! Continuerò a dire no comment fino alla morte".

E ancora: "Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben quindici volte. Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Gianni Morandi e Massimo Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l'anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire. Sanremo è stato il mio grande amore, hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio".