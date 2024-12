Ballando con le Stelle, il caso Mariotto deflagra. Manzini: "Striscia perc*** gente come te, piccolo uomo"

08 dicembre 2024 a

Non si spengono le polemiche attorno a Guillermo Mariotto. La senatrice di Fdi, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, è andata all'attacco dopo il presunto episodio di molestie su un ballerino a Ballando con le Stelle: "Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto - dice la senatrice - Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto".

Ma a far discutere è anche il suo rifiuto con insulti del Tapiro d'Oro di Valerio Staffelli a Striscia La Notizia. Successivamente in un'intervista a FanPage ha definito "vecchiume" proprio il programma di Canale Cinque. E la risposta è arrivata netta da parte di Francesca Manzini che spesso è stata in conduzione a Striscia: "Questo vecchiume lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E percula gente come te che crede di avere uno stile mentre qui l'hai perso completamente. Un po' di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo". Scontro dunque apertissimo.