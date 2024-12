Affari Tuoi, la moglie di Pietro insultata dopo la puntata: "Idiota, non mi ascolta"

09 dicembre 2024 a

Pietro da San Giovanni Rotondo è il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 8 dicembre. Davanti agli occhi di Stefano De Martino che resta piuttosto stupito, Pietro insieme alla moglie porta a vanti una partita praticamente perfetta. Fa fuori tutti i pacchi blu con disinvoltura, sa anche rifiutare cambi e offerte ma sul più bello accade qualcosa che innescherà una serie di critiche dopo la fine della puntata. Pietro resta con soli due pacchi rossi, uno da 50.000 e uno da 20.000 euro.

Il dottore offre al concorrente 35.000 euro. Una cifra molto interessante. E così la moglie che per tutta la puntata aveva lasciato il marito libero nelle decisioni, interviene e lo convince ad accettare l'offerta del dottore. Ma a questo punto, quando viene aperto il pacco di Pietro ecco che arriva l'amara sorpresa, nel pacco che teneva tra le mani c'erano proprio 50.000 euro.

Una vittoria di Pirro dunque quella di Pietro che scatena una valanga di critiche su X indirizzate alla moglie colpevole di aver consigliato male: "Era ovvio che avevano 50.000 euro..e la moglie poteva evitare di convincerlo ad accettare...perché non è vero che chi si accontenta gode..chi si accontenta,si accontenta,punto...", scrive un utente. E ancora: "Bisogna andare da soli a giocare, la moglie ha spinto per accettare". E non finisce qui, anche insulti: "Idiota, perché nessuno mi dà mai retta. La moglie era stata in silenzio fino a fine...". E la polemica come sempre è servita.