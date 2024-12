Casa a prima vista, colpo di scena di Ida Di Filippo: "Vi presento biscottina"

10 dicembre 2024 a

a

a

Chiamatelo orgoglio di rete, o "effetto traino". Sta di fatto che Ida Di Filippo, giudicata da molti telespettatori il volto più spigliato e simpatico di Casa a prima vista, effettua un blitz negli studi di Bake Off Italia per presentare i 4 finalisti del dolcissimo show culinario della stagione 2024.

Due programmi, Casa a prima vista e BOI, indubbiamente tra i più rappresentativi dei palinsesti di Real Time e amatissimi dal pubblico sia per le dinamiche davanti alla telecamera e l'interazione tra conduttori/professionisti da un lato e concorrenti/clienti dall'altro.

Per questo, su Instagram, la rete ha chiesto alla Di Filippo di intervistare rapidamente i 4 finalisti: Federica, Giulia, Liza e Claudio. Appuntamento per il 13 dicembre, nel frattempo Ida sembra avere una certa predilezione per "Biscottina", la versione femminile di Gianluca Torre., l'agente immobiliare di Casa a prima vista conosciuto da tutti, appunto, come "Biscottino".

"Ma tu ce l'hai un piano B se ti dovesse scoppiare una torta nel forno?". "Soltanto un sorriso". "E che dolci mi prepareresti?", "un babà, una delizia al limone e un bignè alla crema".

Ora toccherà a Benedetta Parodi, Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e Iginio Massari, il super-cast di Bake Off Italia.