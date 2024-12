Elena Sofia Ricci a Belve, le corna e la vendetta su Nancy Brilli: "Tiè, beccati questa"

11 dicembre 2024 a

Una storia di corna e vendette. Anzi, "belvate". A distanza di diversi mesi, ma nello stesso studio, Elena Sofia Ricci e Nancy Brilli hanno dato la loro versione dei fatti sull'uomo che le ha messe l'una contro l'altra. Luca Damiani, il marito della prima che intratteneva una relazione extra-coniugale con la seconda.

"Io la consideravo un'amica", ha spiegato la Ricci a Francesca Fagnani, nella puntata di Belve andata in onda martedì 10 dicembre. Un anno fa, anche la Brilli era stata intervistata dalla Fagnani.

In un periodo di crisi sentimentale, la Ricci ha ricordato di essersi confidata con la collega non sapendo che la Brilli aveva una relazione clandestina con suo marito. "C'è una cosa che mi ha fatto male e mi è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito, è umano ci può essere. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla, io ero in crisi con mio marito, lei era in crisi con il suo ex. Ha fatto tutto questo teatro e poi andava da mio marito. Mi ha fatto male la cena, il teatro".

Dal canto suo, a Belve, la Brilli si era difesa dicendo che lei e Elena Sofia "non erano migliori amiche". Non solo: il legame tra loro era stato sovrastimato dal pubblico a casa. In ogni caso, si è scusata con la collega: "Non siamo amiche, ma abbiamo chiarito".

In realtà, qualche sassolino dalle scarpe la Ricci se l'è tolto ancora. "Qual è la belvata che rivedica?", le chiede la Fagnani. Detto fatto: un giorno, in camerino sul set della fiction di enorme successo Che Dio ci aiuti dove interpretava la protagonista Suor Angela, Elena Sofia vede alla tv una intervista in cui la Brilli ammette di aver un desiderio nascosto, quello di interpretare proprio una suora. "E io tutta - rivela con una punta di perfidia - vestita da suora ho fatto 'Tiè beccati questa, tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte'".